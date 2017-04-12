hayranını yumrukladı

Giriş Tarihi: 12.4.2017 14:15 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 14:24
50 Cent hayranını yumrukladı

Dünyaca ünlü rap'çi , ABD'nin Baltimore şehrinde verdiği konserde bir kadın hayranını yumrukladı. Olayın ardından hayranından özür dileyen şarkıcı, genç kadını sahnesinde misafir etti.

ABD müzik endüstrisinin en çok kazanan isimlerinden , sahnedeki skandallarına bir yenisini ekledi.

KADIN HAYRANINA YUMRUK ATTI

Habertürk'te yer alan habere göre; ABD'nin Baltimore şehrinde sahne alan dünyaca ünlü rap'çi, bir ara ön sıradaki hayranlarıyla selamlaşmak üzere sahnenin kenarına geldi. Bir hayranının kolunu yakalayıp kendisini sahneden aşağı çekmeye çalışmasına sinirlenen 50 Cent, kadın hayranına yumruk attı.

50 Cent hayranını yumrukladı

HAYRANININ GÖNLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından hayranından özür dileyen ve sahneye gelmesini rica eden rap'çi, konserine yumrukladığı hayranının dansları eşliğinde devam etti. 50 Cent, 2004 yılında da kendisine su şişesi fırlattığı gerekçesiyle bir hayranına saldırmıştı.

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50 Cent hayranını yumrukladı
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