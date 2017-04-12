ABD müzik endüstrisinin en çok kazanan isimlerinden 50 Cent, sahnedeki skandallarına bir yenisini ekledi.



KADIN HAYRANINA YUMRUK ATTI

Habertürk'te yer alan habere göre; ABD'nin Baltimore şehrinde sahne alan dünyaca ünlü rap'çi, bir ara ön sıradaki hayranlarıyla selamlaşmak üzere sahnenin kenarına geldi. Bir hayranının kolunu yakalayıp kendisini sahneden aşağı çekmeye çalışmasına sinirlenen 50 Cent, kadın hayranına yumruk attı.





50 Cent hayranını yumrukladı

HAYRANININ GÖNLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTI