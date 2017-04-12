Aslışah Alkoçlar, Hadise'yi moda üzerinden vurdu

Aslışah Alkoçlar , eski aşkı Hakan Sabancı 'yla birlikte olduğu konuşulan Hadise 'yi moda üzerinden vurdu. Sosyetik güzel, 'Türk popçular kötü giyiniyor' açıklamasında bulundu.Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'dan eski aşkı Hakan Sabancı'yla adı aşk dedikodularına karışan Hadise'ye ince mesaj… Genç işadamıyla 1 yıllık aşkı Ekim 2016'da biten Alkoçlar, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Elinde tarçınlı ve limonlu suyuyla gezen sosyetik güzel, 6 kilometre yürüdüğünü ve Alaçatı tatilinde aldığı kiloları vermeye çalıştığını söyledi. Alkoçlar,şeklinde konuştu.Sosyetik güzelin bu sözleri ise akıllara sürekli 'Moschino' logolu kıyafetlerle gezen Demet Akalın 'ı getirdi. Ünlülerden Yasemin Özilhan'ın stilini çok beğendiğini de dile getiren sosyetik güzel aşk hayatıyla ilgili ise şöyle dedi:

Geçtiğimiz günlerde Kaan Boyner ile gece gezmesinde görüntülenen Alkoçlar, "Kaan benim yakın arkadaşım. Onun sevgilisi var" dedi.



