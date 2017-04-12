Dizi çekiminde skandal

İçerde' dizisinin önceki gün Maçka Parkı'nda yapılan çekimlerinde gergin anlar yaşandı. 7'den 70'e her kesimin vakit geçirdiği Maçka Parkı'nda senaryo icabı silahlar patlayınca bir anda kendilerini ve çocuklarını silah seslerinin arasında bulan anne ve babalar isyan etti. Çağatay Ulusoy'un rol gereği eline silah alıp sağa sola ateş ettiği çekimlerde vatandaşlar araya girdi. "Burada çocuklarımız var, parkta silah mı patlatılır, sizi içeri attıralım da görün" diye bağıran bir vatandaş ve ona destek veren beraberindekiler, setin iptal olmasına neden oldu. Olay yerine gelen polislerin 'İzinleri var' açıklamasını duyan vatandaşlar iyice gerildi. Rolü gereği elindeki kuru sıkı silahla etrafa ateş açıp dizideki kız arkadaşını vuran kişiye küfür eden Çağatay Ulusoy, çekimleri güçlükle tamamlayabildi.