Yoğun bakıma kaldırılan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 12.4.2017 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 09:43
Yoğun bakıma kaldırılan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?

Sanatçı İbrahim Erkal,Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

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Yoğun bakıma kaldırılan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?
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