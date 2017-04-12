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Yoğun bakıma kaldırılan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?
Yoğun bakıma kaldırılan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 12.4.2017
09:41
Güncelleme Tarihi: 12.4.2017
09:43
Sanatçı İbrahim Erkal,Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
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