‘Ben de bir kanal açıp Çağla’ya rakip olacağım’

Ünlü manken Çağla Şıkel, Çağla isimli YouTube kanalının açılışını önceki gün gerçekleştirdi. Zorlu'da yapılan tanıtıma Ayşe Kucuroğlu, Bengü, Alişan ve Ahu Yağtu gibi sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Gecede eski eşi Emre Altuğ ve çocukları Kuzey ve Uzay da, Şıkel'i yalnız bırakmadı. Partide davetlilerle tek tek ilgilenen Çağla Şıkel şöyle konuştu: "Size artık kendi ekranımdan sesleneceğim. Biliyorsunuz hayatta birçok farklı rolüm var. Uzun yıllardır modellik yapıyorum. Ailesine düşkün bir evlat, ablasına hayran bir kardeşim. Ama en baskın duygum; annelik sanırım. İşte bu farklı rollerimden edindiklerimi, öğrendiklerimi ve merak ettiklerinizi sizlerle paylaşacağım. Kuzey ve Uzay ile oynadığımız ve hatta kendi icadımız olan oyunlar, güzellik sırları, makyaj teknikleri, cilt bakımı, sağlıklı bir hayat için gerekenler ve daha neler neler... Hayattaki en güzel şey, paylaşmak. Tıpkı sevgi gibi, her şey paylaştıkça büyüyor. Kanalıma abone olun; birleşelim, büyüyelim!"Şıkal, eski eşi Emre Altuğ'a da kendisini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti: "Hayattaki tercihlerim iyi oldu. En doğru tercihimsin sen, beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim." Bu konuşmanın ardından "Duygusal konuştum. Gözlerim doldu" diyerek konuşmasını noktaladı. Emre Altuğ ise "Bana ihtiyacı olacağını zannetmiyorum ama buraya gelerek ona destek olduğumu düşünüyorum" dedi ve espiriyi patlattı: "Ben de ona rakip olarak bir YouTube kanalı açacağım." Bunu duyan Şıkel de "Bak ya, rakip mi olacaksın bana" diyerek Altuğ'a takıldı.