Kıyafetlerini Aslışah’a emanet etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Bebek'teki Bebek Lokal adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Renkli elbisesi ve parlak ceketiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Yaz geldi artık, rengarenk giyindim" dedi. Eşi Okan Kurt'un babası Abdi Kurt hakkındaki tefecilik haberlerine değinen Akalın, şunları söyledi: "Ortağı, kayınpederimi 10 milyon TL dolandırdı. Adamın zaten 10 yıl hapis cezası var. Tedbir kararı alındığı doğru ama bütün mal varlığına konulan bir tedbir değil bu. Ayrıca kayınpederim tefeci olsa, bütün parayı önce ben alırım!" Soruları yanıtladıktan sonra yan mekanda Aslışah Alkoçlar'ı gören Akalın, kısa süreliğine Alkoçlar'ın masasına oturup güzel sosyetikle sohbet etti. Akalın, "Bundan sonra giyim konusunda bana Aslışah yardımcı olacak. Bugün epey bereketli oldu" dedi. Alkoçlar da, "Demet Abla benim için bambaşka biri; çok iyi bir kalbi var. Onu çok seviyorum" diye konuştu. Akalın daha sonra başka bir mekanda Fettah Can-Cansu Kurtçu çiftiyle buluştu. Fettah Can'dan bir şarkı aldığını söyleyen Akalın, "Küçük bir kutlama yaptık" dedi.