Nejat İşler'in başına gelmeyen kalmadı

Geçtiğimiz günlerde arkadaşıyla eğlenmek için gittiği Asmalımescit'teki mekandan çıkarken alkolün etkisiyle dengesini kaybedip merdivenlerden düşen Nejat İşler
hastaneye kaldırılmıştı.
BELİNİ SAKATLADI
Bu olayın ardından belinin sakatlandığı öğrenilen ünlü oyuncunun, sağlık nedenleri dolayısıyla 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüriliğinden de ayrıldı açıklandı. İKSV'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Nejat İşler sağlık sorunları nedeniyle Ulusal Altın Lale Yarışması jüri üyeliğinden ayrılmak zorunda kalmıştır. İşler'e bu güne kadarki desteği için teşekkür eder, acil şifalar dileriz."
NEJAT İŞLER'DEN KÖTÜ HABER! HASTANEYE KALDIRILDI
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