'in başına gelmeyen kalmadı

Giriş Tarihi: 13.4.2017 17:20 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 17:25
Nejat İşler'in başına gelmeyen kalmadı

Oyuncu 'in, 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri üyeliği görevinden ayrıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşıyla eğlenmek için gittiği Asmalımescit'teki mekandan çıkarken alkolün etkisiyle dengesini kaybedip merdivenlerden düşen hastaneye kaldırılmıştı.

BELİNİ SAKATLADI

Bu olayın ardından belinin sakatlandığı öğrenilen ünlü oyuncunun, sağlık nedenleri dolayısıyla 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüriliğinden de ayrıldı açıklandı. İKSV'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Nejat İşler sağlık sorunları nedeniyle Ulusal Altın Lale Yarışması jüri üyeliğinden ayrılmak zorunda kalmıştır. İşler'e bu güne kadarki desteği için teşekkür eder, acil şifalar dileriz."
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Nejat İşler'in başına gelmeyen kalmadı
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