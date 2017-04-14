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İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün hastaneye kaldırıldı
İbrahim Erkal
'ın eşi
Filiz Akgün
hastaneye kaldırıldı
İHA
Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2017
14:49
Güncelleme Tarihi: 14.4.2017
16:09
10 gün önce üçüncü çocuğuna baba olan
İbrahim Erkal
'ın bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmıyan eşi
Filiz Akgün
fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
AKGÜN FENALAŞARAK BAYGINLIK GEÇİRDİ
10 gün önce üçüncü çocuğuna baba olan
İbrahim Erkal
'ın eşi
Filiz Akgün
de bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmıyor. Sabah'ın haberine göre dün fenalaşarak baygınlık geçiren Filiz Akgün başka bir odada tedavi altına alındı. Akgün, verilen serumun ardından toparlanınca yeni doğan bebeğinin yanına gitti.
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