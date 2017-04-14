'ın eşi hastaneye kaldırıldı

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 14.4.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 16:09
İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün hastaneye kaldırıldı

10 gün önce üçüncü çocuğuna baba olan 'ın bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmıyan eşi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

AKGÜN FENALAŞARAK BAYGINLIK GEÇİRDİ

10 gün önce üçüncü çocuğuna baba olan 'ın eşi de bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmıyor. Sabah'ın haberine göre dün fenalaşarak baygınlık geçiren Filiz Akgün başka bir odada tedavi altına alındı. Akgün, verilen serumun ardından toparlanınca yeni doğan bebeğinin yanına gitti.
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İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün hastaneye kaldırıldı
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