Kötü gün dostu Aleyna

Ankara'da kanser tedavisi gören 11 yaşındaki Duru Apraş için ünlüler devreye girdi. Pek çok ünlü, sosyal medyadan Duru'ya destek verirken; Aleyna Tilki, işini gücünü bırakıp Ankara'ya koştu. Minik hayranını hastanede ziyaret etti, onunla birlikte Cevapsız Çınlama şarkısını söyledi. Aleyna'nın bu davranışı minik Duru ve ailesini sevince boğdu. Tilki, bu hareketiyle herkesten büyük övgü aldı.11 yaşındaki Duru ile düet yapan Aleyna, "İnanıyorum ki Duru iyileşecek ve bir gün dünyaca ünlü bir sanatçı olacak" dedi.