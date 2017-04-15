Asena Atalay'dan Caner Erkin hakkında zehir zemberek açıklamalar

Dilek YAMAN - SABAH
Asena'nın iddiası yürek yakacak!
"CANER BİSEKSÜEL" İDDİASI
Oğlu Çınar'ın velayetini almak için dava açan Caner Erkin'e, Asena'dan tokat gibi yanıt geldi. Mahkemeye başvuran Asena Atalay, "Caner, Şükran Ovalı'yla gönül ilişkisine başladı ve çocuğunu unuttu. Hakkında başlattığım icra takipleri sonrası bir çocuğu olduğunu hatırlatmış oldum. Direk dansı yapıp ahlaksız yaşadığımı söyleyen Erkin'in biseksüel arkadaşlarıyla samimi ilişkileri var. Caner'e biseksüel mi diyeyim?" diyerek kendisini savundu.
ERKİN EŞİNİ KADIN KUAFÖRÜNDE BİLE YALNIZ BIRAKMADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ AFFETTİ...
CANER ERKİN'DEN ASENA ATALAY'IN BABASINA SUÇ DUYURSU