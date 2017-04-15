Gani Müjde 'evet' oyu kullanacak olan vatandaşlara hakaret etti

Bir dönem ünlü bir senarist olan, son dönemde gözden düştüğü için yaptığı sıradışı yorumlarla dikkat çekmeye çalışan senarist Gani Müjde bu kez de seçmene hakaret etti. Her fırsatta 'hayır' oyu vereceğini ima eden ve söyleyen Müjde, Anadolu ağzı ile kullanılan bazı kelimeler üzerinden seçmenleri aşağıladı. Müjde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bisiklete pisiklet, arabeske arabeks diyenler mührü pusulanın ortasındaki çizginin üzerine vursun." dedi.



İşte Müjde'nin seçmene hakaret ettiği o tweeti:



