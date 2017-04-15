'evet' oyu kullanacak olan vatandaşlara hakaret etti

Giriş Tarihi: 15.4.2017 12:35 Güncelleme Tarihi: 15.4.2017 13:47
Gani Müjde 'evet' oyu kullanacak olan vatandaşlara hakaret etti

Yaptığı hiçbir projesi tutmayan yönetmen ve senaryo yazarı , sosyal medya hesabından yarın yapılacak da 'evet' oyu kullanacak olan vatandaşlara hakaret etti.

Bir dönem ünlü bir senarist olan, son dönemde gözden düştüğü için yaptığı sıradışı yorumlarla dikkat çekmeye çalışan senarist bu kez de seçmene hakaret etti. Her fırsatta 'hayır' oyu vereceğini ima eden ve söyleyen Müjde, Anadolu ağzı ile kullanılan bazı kelimeler üzerinden seçmenleri aşağıladı. Müjde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bisiklete pisiklet, arabeske arabeks diyenler mührü pusulanın ortasındaki çizginin üzerine vursun." dedi.

İşte Müjde'nin seçmene hakaret ettiği o tweeti:

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Gani Müjde 'evet' oyu kullanacak olan vatandaşlara hakaret etti
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