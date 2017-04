‘İmane ile yeniden doğduğumu hissediyorum’

Atv'nin fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım ile Faslı güzel İmane Elbani'nin evliliği, Ortadoğu'da ses getirmeye devam ediyor. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Arap dergisi Zahra Al Khaleej Magazine'e kapak oldu. Dergi için özel pozlar veren yeni evlililer, birbirlerine olan aşklarını ve duygularını okuyucularla paylaştı. İmane Elbani ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Murat Yıldırım, şöyle konuştu: "Evliliğimiz çok güzel gidiyor. Büyüleyici bir eşim var. İmane'ı bana verdiği için Allah'a şükrediyorum. Geçmişte benim için önce iş gelirdi ama İmane ile tanıştıktan sonra artık o geliyor." İkinci evliliğini Elbani ile yapan Yıldırım, "Bu evliliğinizin ilkinden farkı nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim hayatım İmane ile başladı. Onunla yeniden doğduğumu hissediyorum. Geçmiş, geçmişte kaldı." Ünlü oyuncu, eşiyle tanışma hikayelerini ise şöyle anlattı: "Imane ile Londra'da, ortak arkadaşlarımız sayesinde tanıştık. İlk tanıştığımızda, onun eşim olacağını tahmin etmemiştim ama birbirimizi tanıdıktan sonra her şey değişti." Aşık olduktan sonra her şeye daha farklı baktığını ifade eden ünlü oyuncu, eşine övgüler yağdırdı: "İmane'ın çok özel bir karakteri var ve onun her şeyini çok seviyorum. İmane'dan önce hayatı seviyordum ama ondan sonra daha çok sevmeye başladım. Aşk, gerçekten de mucizeler yaratıyor."



'MURAT'IN ÇOCUK GİBİ BİR KALBİ VAR'

Dergiye konuşan İmane Elbani de, eşine duyduğu aşkı şöyle anlattı: "Murat'ın her şeyini seviyorum ama özellikle kalbini çok seviyorum. Çünkü sevgi dolu, çocuk gibi bir kalbi var. Murat'ın bana verdiği en önemli ve anlamlı söz, beni sonsuza kadar seveceğiydi. Buna yürekten inanıyorum."