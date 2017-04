Kendimi hep babama beğendirmeye çalıştım

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı programla adını duyuran Oğuzhan Koç, programda söylediği şarkılar dikkat çekince çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Koç, geçtiğimiz hafta 'Küsme Aşka' adlı yeni single çalışması ile hayranlarının karşısına çıktı. Koç'la aşka küsenleri teselli eden şarkısını, kariyerini ve aşka bakışını konuştuk...Popüler müzik yapanlar ayda bir klip çekip veriyorlar; müthiş bir hıza bağlandı. Onlarla kıyasladığında çok yavaşım. 'Bulutlara Esir Olduk', 95 milyon kez izlenmiş. Onun inişe geçmesini bekledim, baktım çok inecek gibi değil, daha bekleyemedim.Yaratıyor ve yaratması da lazım bence. Bu 95 milyon, diğeri de 125 milyon olsun diye bir telaşım yok ama sevilmesini isterim tabii. Şarkıyı, şarkıcıdan önce seyirci söylüyorsa o iş tamamdır.Çok güzel. Bu şarkıyla birlikte beni dinleyen kitlenin yaş ortalaması da arttı gibi. 'Çok Güzel Hareketler'den beri daha lise tayfasıydı, şimdi o yaş yükseldi.Şarkıyı geçen yaz yazdım. Tatlı bir grubumuz var; Eser'le (Yenenler), İbrahim (Büyükak) de onun içinde. Onlara dinlettim. Herkes "Bu şarkı Nisan'da çıkmalı" dedi. Bana bu şarkıyı hayat yazdırdı. Aşkla ilgili çok fazla söyleyecek yeni bir şey yok aslında. Şarkının başında da 'Hata bizde, her şeyi söylemişler şu sevdaya ne lazımsa' diyor. Yani 'Zaten söylenilecek her şey söylenmiş, sen yeter ki aşka küsme' diyor. Umut veren bir şarkı.Yok, hayır, hiç öyle bir dönem değildi ama aşka küsen çok insan gördüğüm bir dönemdi. Zaten şarkı, aşka küsenlere bir teselli gibi. 'Ayrılırsın, ayrılıklar da hayata dairdir, yaşanır ama sen aşka kapını kapatma' diyorum.Dolar. Şarkı da onu anlatıyor zaten. 'Sevdiğin kişi aklına geldiğinde gözlerin dolar, dillerin susar, ellerin yanar ama sen aşka küsme, her gidenin yeri dolar' diyor şarkı.Yaşadım ama öyle büyük travmalar yaşamadım. Aslında sevinci de, üzüntüyü de çok uçlarda yaşamıyorum. Çevremde 'Sana bu yapılır mı?' diye gaz verdiğim çok kişi oldu. O anlamda iyi bir teselli ediciyim.Temel konu o. Üzerine bu kadar çok şey söylenmesinin sebebi; hâlâ konunun çözülememiş olması. Filmlerde de öyle. İnsanı hayatta tutan şey aşk fakat bir çare, çözüm yok. En nihayetinde hepimiz bir şekilde kendimizce anlatmaya çalışıyoruz.Abi heyecanlanırsın, boş konuşmaya başlarsın, saçmalarsın. Kendinden çok karşındakini düşünüyorsan, zaten tamamdır, sen olmuşsun. Cool görüneyim derken daha aptal görünürsün.Şarkılar yüzünden öyle diyorlar ama ne oyum, ne buyum; hepsinden birazım galiba. Çok romantik, çok duygusal biri değilim; yalan yok! Gülelim, eğlenelim, anın tadını çıkaralım modundayım.16 yaşındaydım. İlk yazdığım şarkıyı da Ferhat Göçer'e vermiştim. Adı 'Gül ki Sevgilim'di. Bütün mesaimi ona harcıyordum. Yeteneğin dışında çok ciddi çalıştım ben. 7 yaşında başladım konservatuvara hazırlanmaya; şan eğitimleri, solfejler falan. Çok da güzel bir okulda okuduk, Eser'le birlikte. Öğretmenlerimiz bizi iyi yönlendirdiler; o yüzden çok şanslıyız.Yoktu. Ben müziği kafası karışık biri olarak öğrendim. Önümdeki tek örnek babamdı. Evde uzun hava okuyordu, "Bunu da söyle" diye bana uzun hava ezberletiyordu. Babamın sesi çok güzeldir. Kendimi hep ona beğendirmeye çalıştım.Evet, benim bütün hedefim müzisyen olmaktı ama bambaşka bir yoldan girdik; skeçler, sahne, filmler... Eser benden daha hızlı ilerledi. O televizyona çıkıp meşhur olduğunda, ben hâlâ İstiklal Caddesi'nde çalıyordum. Baktım Eser güzel paralar kazanıyor, ben de o yöne doğru devam ettim. Müziğe ara verip oyunculuğu denedim. Orada da Yılmaz Erdoğan bize her şeyi öğretti. O sürecin de bu şarkıları yazmamada çok büyük etkisi var.Karışmadı, aksine zenginleşti. İstanbul'a müzik yapmaya geldiğim gün "Haydi gel sana albüm yapalım" diyen biri olsaydı, bu şarkılar çıkmazdı; çiğ olurdu her şey. Tiyatroculuğu öğrenince tespit yapmayı öğrendim. Tespit yapınca sadece kendi yaşadığını değil, arkadaşlarının yaşadıklarını da güzel anlatabiliyorsun.Hayır, yok. Buişler kader kısmet.Evet, tanışıldıama bu durumugözümüzde büyütmedik.Yaniaileler tanıştı, işciddiye bindi diyetedirginliğimiz yok.Güzel bir şey, niye tanışmasınlarbirbiriyle;hiçbir sakınca yok.İnşallah o beklentiyekarşılık verebiliriz. Herşey yolunda şükür.Hayır, onlar eskilerdekaldı bence. 'Evlenirsen hayranlarınıkaybedersin' furyasıbitti. Şimdi bizi, sevdiğimizinsanlarla birlikte seviyorlar,sahipleniyorlar.Evet, gerçekten şanslıyım.Eser sürekli terliyor, İbo bağırıyor.Ben hiçbir şey yapmasambile güzel duruyorum.Akarken dolduralım mantığındadeğiliz. Eşimizle, dostumuzlayiyelim, içelim kafasındayız.Parayla ilişkimizberbat. Yatırım kafamız yok.Yükselme dönemindeoldu. Ayrı ayrı işler de yaptıkama üçümüz bir aradaykençok kıymetli bir şey yaptığımızınfarkındayız.