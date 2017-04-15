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DHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 15.4.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 15.4.2017 10:33
Nejat İşler, Gümüşlükspor'u bıraktı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşlük Gençlikspor kulüp başkanı sanatçı , görevi bıraktı.

Bodrum'da yaşayan ve 2015 yılından beri Gümüşlük Gençlikspor kulübünün başkanlığını yapan sanatçı , sosyal medyadan görevini bıraktığını duyurdu.



"İŞ YOĞUNLUĞUM VE SAĞLIK SORUNLARIM NEDENİYLE BIRAKIYORUM"

Nejat İşler, "İş yoğunluğum ve sağlık sorunlarım nedeniyle Gümüşlükspor Yönetim Başkanlığı'nı bırakıyorum. Görevi devralacak arkadaşlara başarılar dilerim" dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kulüp yetkilisi, "Gerçekten Gümüşlükspor için çok çabalayan, bu konuda sağlığını tehlikeye atan Nejat İşler, cebinden bugüne kadar 1 milyon TL'ye yakın para da harcadı. Bu karar bizi şaşırtmadı, çünkü bu konuda daha önce de Nejat bırakmak istediğini söylemişti. Bize Nejat'ın aldığı karar saygı duymak düşer. Onun Gümüşlükspor'un her zaman yanında olacağından eminiz" diye konuştu. NEJAT İŞLER'E İSTANBUL YARAMIYOR NEJAT İŞLER'İN BAŞINA GELMEYEN KALMADI
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Nejat İşler, Gümüşlükspor'u bıraktı
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