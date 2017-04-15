Petek Dinçöz'den İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık

Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sanatçı dostları hastaneye akın ederken, gençlik dönemlerinde birçok klipte ve dizide rol aldığı Petek Dinçöz, İbrahim Erkal'la ilgili tek kelime açıklama yapmadı.



DİNÇÖZ'Ü ERKAL MEŞHUR ETMİŞTİ



Yıldızı parlamadan önce İbrahim Erkal'ın klip ve dizilerinde oynatarak adını duyulmasına vesile olduğu Petek Dinçöz'ün, ünlü sanatçının ölümle pençeleştiği şu günlerde bu kadar duyarsız olmasına kimse bir anlam veremedi.

İBRAHİM ERKAL'IN EŞİ FİLİZ AKGÜN HASTANEYE KALDIRILDI

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İBRAHİM ERKAL'IN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

EMİNE ÜN'DEN İBRAHİM ERKAL PAYLAŞIMI