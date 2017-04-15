'den 'a büyük vefasızlık

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 15.4.2017 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.4.2017 09:52
Petek Dinçöz'den İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık

Yoğun bakımda olan ünlü sanatçı için sanatçı dostları seferber olurken, gençlik dönemlerinde Erkal'la adını duyuran 'ün vefasızlığı pes dedirtti.

Ünlü Sanatçı 'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sanatçı dostları hastaneye akın ederken, gençlik dönemlerinde birçok klipte ve dizide rol aldığı , İbrahim Erkal'la ilgili tek kelime açıklama yapmadı.

DİNÇÖZ'Ü ERKAL MEŞHUR ETMİŞTİ

Yıldızı parlamadan önce İbrahim Erkal'ın klip ve dizilerinde oynatarak adını duyulmasına vesile olduğu Petek Dinçöz'ün, ünlü sanatçının ölümle pençeleştiği şu günlerde bu kadar duyarsız olmasına kimse bir anlam veremedi.

İBRAHİM ERKAL'IN EŞİ FİLİZ AKGÜN HASTANEYE KALDIRILDI SİBEL YILDIRIM: İBRAHİM AĞABEYİMİZ ELİFSU İÇİN YAŞAYACAK İBRAHİM ERKAL'IN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR EMİNE ÜN'DEN İBRAHİM ERKAL PAYLAŞIMI
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Petek Dinçöz'den İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
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