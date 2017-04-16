Dolandırıcıların eline düştü

İşte Benim Stilim isimli programla adını duyuran yarışmacı Nur Bozar, geçtiğimiz günlerde 350 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına fotoğraf yüklemek istedi. Ama sayfasına giremedi. Hesap ayarlarına da ulaşamayan Bozar, hesabının çalındığını fark edince şoke oldu.



PARA TALEBİ

Başka bir kullanıcı üzerinden hesabını kontrol eden Bozar, sayfası üzerinden dolandırıcılık yapıldığını fark etti. Hesabını çalan kişilerin reklam yayınlamak için para talep ettiğini ve banka hesap numarasını paylaştığını gören Nur Bozar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.