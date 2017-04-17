Birce Akalay ile eski eşi aynı dizide

Son olarak rol aldığı dizisnin final yapmasının ardından Akalay, başka bir projede yer alacak. Akalay'ın yeni dizideki partneri ise eski eşi Murat Ünalmış olacak. 2011 yılında "Yer Gök Aşk" dizisinin setinde tanışan ikili, Ürgüp'de evlenmiş ancak 1,5 yıl sonra boşanmışlardı.







2011'de Murat Ünalmış ile nikah masasına oturan Akalay'ın evliliği 1.5 yıl sürdü



SETTE BAŞLAYAN İKİNCİ AŞK DA MAHKMEDE BİTMİŞTİ...



Akalay 2014 yılında bu kez "Küçük Ağa" dizisindeki rol arkadaşı olan Sarp Levendoğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Ocak ayında ise boşanmışlardı.





2014 yılında Sarp Levendoğlu ile nikah masasına oturan Akalay'ın evliliği 3 yıl sürdü.