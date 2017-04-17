ile eski eşi aynı dizide

Giriş Tarihi: 17.4.2017 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 10:50
Birce Akalay ile eski eşi aynı dizide

Şu sıralar balet Can Tunalı ile yaşadığı aşk ve eski eşi ile ihanet imalı atışmalarıyla gündemde olan yeni bir dizi anlaşmasına imza attı. Akalay, 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 1,5 yıl evli kaldığı eski eşi ile birlikte rol alacak.

Son olarak rol aldığı dizisnin final yapmasının ardından Akalay, başka bir projede yer alacak. Akalay'ın yeni dizideki partneri ise eski eşi olacak. 2011 yılında "Yer Gök Aşk" dizisinin setinde tanışan ikili, Ürgüp'de evlenmiş ancak 1,5 yıl sonra boşanmışlardı.



2011'de Murat Ünalmış ile nikah masasına oturan Akalay'ın evliliği 1.5 yıl sürdü

SETTE BAŞLAYAN İKİNCİ AŞK DA MAHKMEDE BİTMİŞTİ...

Akalay 2014 yılında bu kez "Küçük Ağa" dizisindeki rol arkadaşı olan ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Ocak ayında ise boşanmışlardı.



2014 yılında Sarp Levendoğlu ile nikah masasına oturan Akalay'ın evliliği 3 yıl sürdü.

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Birce Akalay ile eski eşi aynı dizide
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