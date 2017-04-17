'da Engin Altan dönemi kapanıyor

Giriş Tarihi: 17.4.2017 12:26 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 13:09
Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan dönemi kapanıyor

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi 'da önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılıyor. Büyük bir ilgiyle izlenen dizide 3 sezondur Ertuğrul Gazi dönemi ele alınıyor...

Çekim kalitesi, oyunculukları, kostümleri ve başarılı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizi, Ertuğrul karakterine hayat veren ünlü oyuncu 'ın da kariyerinde dönüm noktası oldu. İlk bölümden itibaren çok izlenen dizide önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılıyor.

OSMAN GAZİ DÖNEMİ BAŞLIYOR...

Yeni sezonda Engin Altan'lı dönem bitecek ve Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin dönemi işlenmeye başlanacak. Bu nedenle Osman Gazi'yi canlandıracak bir oyuncu arandığı öğrenildi.

YAPIMCIDAN 2 YENİ FİLM

Yönetmenlik koltuğuna Metin Günay'ın oturduğu dizinin senaryosuna Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ imza atıyor. Müziklerini ise Alpay Götekin ve Zeynep Alasya yapıyor.

Diriliş dizisinin yapımcısı ve tasarımcısı Tekden Film'in patronu M. Mehmet Bozdağ'ın bir yandan da 2 tane sinema filmi için birden çalıştığı iddia edildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan dönemi kapanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz