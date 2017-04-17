Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan dönemi kapanıyor

Çekim kalitesi, oyunculukları, kostümleri ve başarılı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizi, Ertuğrul karakterine hayat veren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın da kariyerinde dönüm noktası oldu. İlk bölümden itibaren çok izlenen dizide önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılıyor.



OSMAN GAZİ DÖNEMİ BAŞLIYOR...

Yeni sezonda Engin Altan'lı dönem bitecek ve Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin dönemi işlenmeye başlanacak. Bu nedenle Osman Gazi'yi canlandıracak bir oyuncu arandığı öğrenildi.





YAPIMCIDAN 2 YENİ FİLM



Yönetmenlik koltuğuna Metin Günay'ın oturduğu dizinin senaryosuna Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ imza atıyor. Müziklerini ise Alpay Götekin ve Zeynep Alasya yapıyor.

Diriliş dizisinin yapımcısı ve tasarımcısı Tekden Film'in patronu M. Mehmet Bozdağ'ın bir yandan da 2 tane sinema filmi için birden çalıştığı iddia edildi.