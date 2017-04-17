İbrahim Erkal olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sanatçı İbrahim Erkal
12 Nisan günü Maltepe'de bir restoranda arkadaşları ile oturup alkol aldı, sonrasında kendisini evine kadar vale getirdi. Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Oturduğu sitenin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan
Erkal ameliyat edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Hayati tehlikesi devam eden Erkal'ın olayına ilişkin restoranın valesi Harun Adalı'nın poliste bilgi sahibi sıfatı ile ifadesi alındı. Gece saatlerinde Erkal'ın balıkçıya geldiğini söyleyen Adalı, "Aracının anahtarını bana verdi. Gece 00.30'de çıktı. Kendisini evine bırakmamı söyledi. Aracı otoparka park ettikten sonra anahtarı kendisine teslim ettim. Onu evinin kapısına kadar götürmeyi teklif ettim, ancak kabul etmedi. Bana gidebileceğimi söyledi."
dedi.
OTOPARKIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ
Olay günü Erkal hastaneye kaldırıldıktan sonra polis ekipleri savcılığa bilgi verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayı şüpheli bularak "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma
başlattı. Şüphelisi bulunmayan soruşturmada savcılık Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameraları görüntülerini emniyetten istedi.