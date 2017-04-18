Alişan'dan şaşırtan açıklamalar

Giriş Tarihi: 18.4.2017 21:10 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 21:27
Alişan'dan şaşırtan açıklamalar

Emre Saygı'nın Youtube kanalına konuk olan ünlü şarkıcı Alişan'dan şaşırtan açıklamalarda bulundu

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Alişan'dan şaşırtan açıklamalar
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