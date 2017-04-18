ikiz bebek babası oluyor

Giriş Tarihi: 18.4.2017 14:15 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 14:48
Fettah Can ikiz bebek babası oluyor

Sekiz yıllık ilişkilerini 2,5 yıl önce nikah masasına taşıyan ve ’nun, ikizleri olacağı öğrenildi.

Başarılı müzisyenler ve , ikiz bebek sevinci yaşıyor. 2,5 yıl önce dünya evine giren çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin haberini alınca mutlulukları ikiye katlandı.



MÜJDELİ HABERİ YAKIN ÇEVRESİNE SÖYLEDİLER

Doğuma hazırlenırken bir yandan da stüdyoda albüm hazırlıklarında olan 33 yaşındaki Kurtçu'ya en büyük desteği eşi Fettah Can veriyor. Kurtçu'nun hamile kalmasından sonra çift, müjdeli haberi sadece ailesine ve yakın çevresine söyledi. Bebek heyecanı yaşayan müzisyenler, çocuklarının cinsiyetlerini ise yakında öğrenecek. Hazırlıklara başlayan ikili, bir ay sonra anne-baba olacaklarını herkese açıklayacak.

Kaynak: Milliyet

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Fettah Can ikiz bebek babası oluyor
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