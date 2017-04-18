Fettah Can ikiz bebek babası oluyor

Başarılı müzisyenler Fettah Can ve Cansu Kurtçu, ikiz bebek sevinci yaşıyor. 2,5 yıl önce dünya evine giren çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin haberini alınca mutlulukları ikiye katlandı.







MÜJDELİ HABERİ YAKIN ÇEVRESİNE SÖYLEDİLER



Doğuma hazırlenırken bir yandan da stüdyoda albüm hazırlıklarında olan 33 yaşındaki Kurtçu'ya en büyük desteği eşi Fettah Can veriyor. Kurtçu'nun hamile kalmasından sonra çift, müjdeli haberi sadece ailesine ve yakın çevresine söyledi. Bebek heyecanı yaşayan müzisyenler, çocuklarının cinsiyetlerini ise yakında öğrenecek. Hazırlıklara başlayan ikili, bir ay sonra anne-baba olacaklarını herkese açıklayacak.



Kaynak: Milliyet