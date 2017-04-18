Millete yine saygı duymadılar

Müjdat Gezen: "Referandumun sonucu: 1.75 TL vermemek için minibüse binmeyip 5 km yürüyen, evde 'Faturayı ödeyemem' diye tek petek yakanlar halinden memnun."Levent Üzümcü, referandum sonucunu üzüntüyle karşıladığını şu sözlerle özetledi: "Ülkenin yarısı yok, yarısı var. Çolak bu ülke. Geçmiş olsun."Barış Atay: "Azdan az, çoktan çok gider. O da biliyor aslında kaybetmekte olduğunu. Hayır, daha bitmedi. Biz kazanacağız... Şaibeli bir seçimin sözüm ona galibisin, aldığın oy ne olursa olsun meşru değilsin."Meltem Cumbul ve Fırat Tanış, milli iradeyi hazmedemeyip çıkan sonucu kabullenemediler. Sonuçlara itiraz edeceklerini açıklayıp destek çağrısı yaptılarOrhan Alkaya: "İlk durum; bu hile bizi ürkütemez. İğrenç bir plebisitten halk çıkıyor. Ne güzel ki halk oluyoruz."Nilgün Belgün, referandum sonuçlarının ardından kendi fikirlerini paylaşmadı ama gördüğü tüm halkı aşağılayan yorumları sayfasında retweet ederek yayınladı.Mustafa Altıoklar: "Enseyi karartma; tanklarıyla, toplarıyla, kaskları, tomaları, coplarıyla kaybettiler. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam."Şehrazat ve Emre Kınay, halkın iradesi için 'Rezil' dediler, kendileri rezil oldular. Şehrazat, "Bu rezillik kabul edilemez, asla asla! " derken, Emre Kınay ise "Bunca rezillik varken seçimin bir kazananı olduğunu iddia etmek bir komedi oyunu konusudur" dedi.