Yuh artık!

Sinemave dizi sektöründe yeni tartışma! Fitili yönetmen Mustafa Altıoklar ile oyuncu Barış Atay ateşledi. İkili, önce Mehmetçik'i anlatan dizileri Twitter'da şu mesajla topa tuttu: 'Ölümü kutsayan bu b.ktan dizilerde aktörlük yaptığınız için utanmalısınız!'Altıoklar,ardından hızını alamayıp rotayı, popüler dizilerde rol alan Çetin Tekindor ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlere çevirdi. Altıoklar, iki isme şöyle seslendi: 'Bu antidemokratik sistemin propaganda aracı olan TV'lerin izlenme oranını artırmaya hizmet etmeye değer mi?'ÖzellikleAltıoklar'ın askerleri anlatan dizileri hedef alan paylaşımlar yapması, şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü Altıoklar, Emret Komutanım dizisi ile O Şimdi Asker filminin hem senaryo ekiplerinde yer almış, hem de yönetmen koltuğunda oturmuştu.Mehmetçik dizilerinde oynayanları eleştiren Mustafa Altıoklar, O Şimdi Asker filmi ile Emret Komutanım dizisine imza attı.