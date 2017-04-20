Arda Turan kardeşi Okan Turan'a yalı kiraladı

İspanyol devi Barcelona'da top koşturan Arda Turan, tüm imkânlarını ailesi için seferber ediyor. HaberTürk'ün haberine göre milli yıldız, bu kez Bahçeköy'deki villasında oturan kardeşi Okan için kesenin ağzını açtı.



AYLIK KİRASI 15 BİN TL



İstanbul'daki tüm ticari işlerini takip eden kardeşinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Turan, şehrin göbeğinde ev tuttu. Rumeli Hisarı sırtlarında, aylık 15 bin TL'den Boğaz'a nazır bir yalı dairesi kiralayan yıldız futbolcu, bir yıllık kirayı da peşin ödedi.





Turan'ın şehirden uzak ve aidat masrafı Boğaz manzaralı evlerin kirasıyla yarışan Bahçeköy'deki villasını ise kiraya vereceği öğrenildi. Süper lüks villalarını satan ya da kiraya veren ünlülerin kaçışının altında, ulaşım sıkıntısının yanı sıra astronomik aidat giderlerinin yattığı konuşuluyor.