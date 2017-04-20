Sezer İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

Sezer İnanoğlu'nun alınan ilk bilgilere göre gıda zehirlenmesinden dolayı Üsküdar'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakıma kaldırılan İnanoğlu'nun durumu ciddiyetini koruyor.







Kaynak: Milliyet



SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Sezercik filmleriyle hafızalarda yer edinen Türk film yapımcısı ve oyuncu Sezer İnanoğlu, 1967 yılında doğdu. Çocuk yaşlarda, Sezercik adıyla çeşitli filmlerde oynadı. Büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti. 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken Mehtap Meral Baykasoğlu ile evlenmiştir ve gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kız çocukları olmuştur. 27 Eylül 2013'te boşanmışlardır. Sezer İnanoğlu'nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz'daki yalılarında 23 Mart 1997'de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu'nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği iddia edilmişti.







