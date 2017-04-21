Ebru Şallı'dan fotoğraf açıklaması

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması Snapchat'ten, bugün Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Çıplak fotoğraflarının yanlışlıkla tüm takipçileriyle paylaştığı iddia edilen Ebru Şallı'nın menajeri açıklama yaptı. Menajerinin yaptığı açıklamada görüntülerin Ebru Şallı'ya ait olmadığı belirtildi.

"Bugün itibariyle bir takım gazeteci ve internet yayıncısıyla irtibata geçen tanımadığımız bazı şahısların temsil ettiğimiz Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayınlamaya çalıştıklarını öğrendik. Söz konusu fotoğraflar kesinlikle Ebru Şallı'ya ait değildir ve bu konuda gerekli tüm yasal yollara başvuruyoruz. Konunun vahameti nedeniyle bu tür fotoğrafların kullanılmamasını/yayınlanmamasını önemle rica ediyoruz. Aksi halde bu fotoğrafları yayınlayanlarla ilgili yasal başvuruda bulunmak zorunda kalacağımızı bildiririz...

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı (d. 15 Ocak 1977, İstanbul), Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu. Hafta içi her gün Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu yapmaktadır.