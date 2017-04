Yemek servisi yaparken bile keşfedileceğimi düşünüyordum

Selin Dumlugöl'ün hayatı film gibi. Genç oyuncu, 6 yaşında oyunculuk yapmaya karar vermiş. Konservatuvar sınavlarını kazanamamasının ardından Antalya 'ya gidip festivallerde jonglörlük yapmaya başlamış. Elinde sopalarla ateş çeviren genç kızın hayatı atv dizisi 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere' ile bir anda değişmiş. Dizide 'Pembe' karakterini canlandıran oyuncu, aşka bakış açısını da anlattı. Çocukluk yıllarından oyunculuk serüvenine uzanan hayat hikayesini Dumlugöl'den dinledik...6 yaşında bir gün uyandım ve bir enerji geldi. 'Oyuncu olacağım' dedim. TV izleyip oradaki oyunculuklardan etkileniyordum. Replikleri ezberleyip her akşam bir gösteri yapardım. İnsanlara bilet satıp onları oynardım. Maceram böyle başladı. Konservatuvar okumak istedim ama İzmir'de öyle bir imkanım yoktu. Güzel sanatlar müzik bölümünü kazandım. Ama mutsuz oldum; keman çalmak istemiyordum. Liseden sonra biraz durdum. Çok çalışıp konservatuvar sınavlarına girdim, kazamadım.Sadece oyuncu olmak istiyordum. İstanbu'a geldim. Garsonluk yaptım, her yerde çalıştım. Yemek servisi yaparken bile bir gün keşfedileceğim enerjisiyle yaşadım. Kendi markamı yarattım; takı ve bikini tasarlıyordum. Oradan para kazanıp konservatuvar için çalışıyordum. İki sene önce bir dizide küçük bir rol oynamıştım ve bir arkadaşım beni kendi ajansına aldırmıştı. İstanbul'da yapabilecek hiçbir şeyim yoktu; kahve yapmayı öğrendim ve barista oldum. Bundan sekiz-dokuz ay öncesine kadar oyunculuğa olan inancım bitmeye başlamıştı. Antalya'ya gittim. Jonglörlük yapıyordum. O sırada ajansımdan bir telefon geldi ve festivali yarıda bırakıp sete gittim. O gün hayatım değişti.Çok deneme çekimine girdim ve hayal kırıklığına uğradım. Bir de çok saf bir kızdım. Her deneme çekiminde 'Bu işi aldım' derdim.Antalya'dayken deneme çekimi yapıp göndermiştim. Akşamına arayıp seçildiğimi söylediler. Bu işi aldığımı öğrenince şoke oldum. Çok inanmak, güzel enerji vermek bence yetiyor. Kötü düşünürsen kötüyü çekersin. Hayalimden hiçbir zaman vazgeçmemiştim.İlk başta çok zorlandım. Çok sönük başladım. Oyuncu arkadaşlarım çok yardımcı oldular. İlk başlarda kafamda 'Pembe' karakterini oturtamamıştım. Sonrasında oldu.İlişkiler konusunda zayıfım. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Aşklarımı platonik yaşadım.Uzak gelmiyor, hatta biraz 'Pembe'ye özeniyorum. Cesareti, özgüveni beni çok etkiliyor. 'Pembe'den çok şey öğrendim.Ben parayı seviyorum ama çok parayı sevmiyorum. İnsan para kazandıkça daha çok kazanmak istiyor.Ben hiç öyle bir kız değilim. Hiçbir şeyi planlayıp yaşamam. Benim çevremde böyle tanıdığım insanlar var. Bence kesinlikle işe yarıyor. Kaleyi içten fethetmeyi kafaya takma durumu doğru değil ama işe yarıyor.Bir ilişkim oldu, onda da çok zorlandım. Beni kimse birden bir ilişki içine atamaz ama bu ara aşık olmayı çok istiyorum. Yaşım geldi; 25 yaşındayım. Düzgün bir ilişkim olsun artık. Evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı istiyorum. Kafamda kurduğum ev yaşantısı var ve onu yaşamak istiyorum. Çocuk da yaparım, kariyer de.Ben zaten hayal kırıklığını, platonik takılmayı seviyorum. Ben seveceğim, karşı taraf beni sevmeyecek. En sevdiğim şey. (Gülüyor)