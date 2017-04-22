‘Hayat felsefem asla yorulma'

Ailesi oyuncu olmasını istememesine rağmen hayallerinden vazgeçmeyen ve şimdilerde atv'de yayınlanan 'Aşk ve Mavi' dizisinde 'Mavi' karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Kıratlı, Cosmopolitan dergisine konuştu. Derginin kapak çekimleri için tam altı kostüm değiştiren oyuncu, saatlerce süren çekimlerin ardından keyifli bir röportaj verdi. Kıratlı, rol aldığı diziden beslenme alışkanlıklarına, güzellik sırlarından aşk hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı...-15 derecede çalışıyorduk. Gerçekten inanılmaz soğuktu ama bir o kadar da keyifliydi. Sette ekipçe çok eğleniyoruz.'Mavi' çok gururlu, kendi doğrularından asla vazgeçmeyen, haksızın her zaman yanında olan, onurlu biri. Dik başlı, inatçı, asi ama aynı zamanda içinde de yaşlanmayan çocuksu bir yönü var. Ağabeyinin intikamını alma ateşi; onu, içinde beslediği sevgiye karşı duygularını asla belli etmemeye itiyor.Asistanım Erdi var. Genelde onunlayım, birlikte çok eğleniyoruz. Alayça Öztürk, Ayşegül Ünsal, Işıl Yücesoy, Kenan Abi (Kenan Bal), Cüneyt Mete; kısaca hepimiz set aralarında kahve içip sohbet ediyoruz. Tam bir aile olduk. Zaten orada birbirimizden başka kimsemiz yok.Çok şey değiştirdi. Bütün düzenim oraya adapte olabilmek üzerine kurulu ama iki-üç haftada bir-iki günlüğüne İstanbul'a geliyorum. Bu da beni çok motive ediyor.Ben kendimi bildim bileli hep oyuncu olmak istedim. Başka bir meslekte kendimi hiç düşünmedim. Oyunculuk seçmelerine katılıp 300 kişi içinden seçildim ve MSM kadrosuna dahil olunca ailem de bu duruma saygı duymaya başladı. Tabii bu o kadar kolay olmadı.Chatrine Zeta Jones ve Meryl Streep.Vakit buldukça yüzmeye çalışıyorum. Fit kalmak için çok özel bir şey yapmıyorum aslında; genetik olarak şanslıyım. Sette olduğumuz zaman beslenmemize de pek dikkat edemiyoruz ne yazık ki. Ama olabildiğince meyve ve et yiyorum.Ayda bir kez, vücudumda birikmiş toksinlerden arınmak için sıvı detoksu yapıyorum.Sette saçlarım sürekli işlem görüyor. Maşa ve fön gibi... Bu yüzden saçlarıma bakım yapmaya özen gösteriyorum. Genelde saçlarım için argan yağı kullanıyorum ve ayda iki-üç kere keratin bakımı yaptırıyorum.Ben genelde spor-şık giyinmeyi seviyorum. Abartılı giyinmeyi tercih etmiyorum. Fazla takı takmam, sadelikten yanayım.Ben aşkı deli dolu yaşarım. Kolay rastlanmayan bir duygu aşk. Değerini bilmek lazım. Bir de aşık olmakla, aşık olduğunu zannetmeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. İki insanın koşulsuz birbirine ait olması muhteşem bir duygu...Mesleğimi en iyi şekilde, en güzel yerlerde yapıyorken ve ailemle birlikte olarak görmek istiyorum.Çok iyi. Burcu Kıratlı Fun Club'ı çok seviyorum. Yaptıkları kolajlar, yorumlar beni çok mutlu ve motive ediyor. Hediyeler gönderiyor, resimlerimi yapıyorlar. Bunlar çok güzel duygular. Ben de elimden geldiğince sosyal medyadan onların mesajlarına cevap vermeye çalışıyorum. Geçen gün Dubai'den bir grup hayranım çok güzel bir kutu göndermiş. Adıma ve soyadıma şiir yazmışlar. Karşılık beklemeden sevilmek çok güzel.Hayat yolunda asla yorulma. Tabii ki zaman zaman düşeceksin ama düşmek senin için sadece dinlenmek olsun.