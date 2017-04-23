Ceren Kaplakarslan'ın yeni aşkı bakın kim çıktı

Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016'da olaylı bir şekilde boşanmışlardı.

YENİ PROJESİ SAYESİNDE AŞKI BULDU

Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''te başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi. Ve bu yeni proje sayesinde aradığı aşkı da buldu.





İddiaya göre Ceren Kaplakarslan, bir süredir yeni rol arkadaşı Tamer Kardağlı'yla birlikte.



Kaynak: Vatan