'ın yeni aşkı bakın kim çıktı

Giriş Tarihi: 23.4.2017 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.4.2017 12:07
Ceren Kaplakarslan'ın yeni aşkı bakın kim çıktı

2014 yılında Almanya'da şarkıcı 'la dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında evliliğini olaylı bir şekilde bitiren 'ın adı şu sıralar başarılı oyuncu 'yla anılıyor.

kendisinden 20 yaş büyük (48) ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016'da olaylı bir şekilde boşanmışlardı.

YENİ PROJESİ SAYESİNDE AŞKI BULDU

Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''te başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi. Ve bu yeni proje sayesinde aradığı aşkı da buldu.

İddiaya göre Ceren Kaplakarslan, bir süredir yeni rol arkadaşı Tamer Kardağlı'yla birlikte.

Kaynak: Vatan

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Ceren Kaplakarslan'ın yeni aşkı bakın kim çıktı
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