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Zara Eşkıya’da
Zara Eşkıya’da
Giriş Tarihi: 23.4.2017
Güzel türkücü Zara, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Dizide Gönül karakterini canlandıracak olan Zara, 25 Nisan Salı akşamı yayınlanacak 66'ncı bölümde ekrana gelecek.
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