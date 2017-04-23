Zara Eşkıya’da

Giriş Tarihi: 23.4.2017
Zara Eşkıya’da
Güzel türkücü Zara, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Dizide Gönül karakterini canlandıracak olan Zara, 25 Nisan Salı akşamı yayınlanacak 66'ncı bölümde ekrana gelecek.
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Zara Eşkıya’da
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