Hem suçlu hem güçlü

'Olay' adını verdiği yeni şarkısı ile gündemde olan Ayşe Hatun Önal, önceki gece trafik çevirmesine takıldı. 04.30'da Ortaköy'de yapılan rutin kontrole çevrilen şarkıcı, alkolmetreyi üflemek istemedi. Bir anda gazetecileri karşısında görünce çılgına dönen Önal, "Siz nereden çıktınız, s..... gidin" diyerek küfretti. Polis memurlarının ısrarı sonrası cihazı üfleyen şarkıcı, 167 promil alkollü çıktı. Ehliyetine altı ay süre ile el konuşan Ayşe Hatun Önal, 876 lira da ceza yedi. Yasalar gereği 100 promil üstü çıktığı için karakola götürülmek istenen Önal, bu istek karşısında da zorluk çıkardı. Görevli polislerin araçlarına bindirerek karakola götürmek istediği ünlü şarkıcı, kendi aracı ile gitmek istedi. Arnavutköy'deki polis karakoluna götürülen şarkıcı, yasal alkol sınırının üzerine çıktığı için ifade verdi. Aldığı alkolün etkisi ile karakolda da zorluk çıkaran şarkıcı; ehliyetini alan polis memurundan da, gazetecileri çağırdığı iddiası ile şikayetçi olacağını söyledi. Kanunen suç işleyen Önal, karakola avukatını çağırdı.





Karakolun arka kapısından kaçtı

Ayşe Hatun Önal, 05.30'da karakoldan ayrılırken de olay çıkardı. Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen şarkıcı, polislerden yardım istedi. Şarkıcı, Land Rover marka aracını, arkadaşlarının yardımı ile karakolun arka kapısına getirtti. Arabasının arkasına yatan Ayşe Hatun Önal, görüntülenmemeyi başardı.