Sosyal medyada ipin ucu kaçtı

Geçtiğimiz yıllarda Jennifer Lawrence, Victoria Justice, Rihanna, Kim Kardashian, Emily Browning ve Kate Upton gibi dünyaca ünlü isimlerin uğradığı iCloud saldırısı, tüm dünyada büyük ses getirmişti. Ardından kullandığımız akıllı telefonların güvenliği hakkında birçok tartışma ortaya atılmıştı. Ülkemizde de son günlerde benzer olaylar yaşanıyor.Akıllı telefonlar ve uygulamaları; hayatımıza iletişimle ilgili önemli faydalar sağlıyor. Bu uygulamaların en popülerlerinden biri olan Snapchat, kullanıcılarına 1-10 saniye süreli video veya fotoğraf çekme ve bunları 24 saat boyunca profillerinde yayınlayabilme imkanı sunuyor. Günümüzde, neredeyse günde 100 milyon kullanıcı, 10 milyardan fazla video izliyor. Gün içinde 400 milyondan fazla Snap (anlık paylaşım) gönderiliyor ve her geçen saniyede de yaklaşık 9 bin fotoğraf paylaşılıyor. Bu denli popüler bir uygulama içinde ise özel hayatın mahremiyetine ters düşen, telafisi mümkün olmayan hatalar da yapılabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı'nın, Snapchat üzerinden özel bir fotoğrafını birine göndermek isterken yanlışlıkla hikaye kısmına koyarak fotoğrafı herkesle paylaştığı iddia edildi. Şallı, olay sonrasında menajeri aracılığıyla fotoğrafın kendisine ait olmadığını belirtti. Daha önce de Ayşe Kucuroğlu'nun da benzer bir hadise yaşadığı konuşulmuş ama Kucuroğlu bir açıklama yapmamıştı. Öte yandan sosyal medyayı kullanma şeklimiz de içinden çıkılmaz bir hale dönüşüyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde manken Didem Soydan, klozete oturup bir yandan da çayını yudumlarkenki fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı.