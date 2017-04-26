Apartman kaynıyor!

OKAN FİLİZÇAY

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 26.4.2017
Apartman kaynıyor!

Tülin Şahin ve eşi boşanıyor. Apartmanlarındaki dedikodulara göre; boşanmada eve vakit ayırmayan Şahin de suçlu, alkol problemi olan kocası da

AŞIRI ÇALIŞIYOR
Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin 12 yıllık evliliği bitti. Çift, gelecek ay boşanıyor. İkili, boşanma gerekçelerini açıklamayınca apartman komşularının yaptığı dedikodular ortalıkta dolaşmaya başladı. İlk iddiaya göre; aşırı çalışıp eve vakit ayırmayan ve eşinin isteğine rağmen çocuk yapmayan Tülin suçlu.

SABAHA KADAR İÇİYOR
İkinci iddiaya göre ise Memet Özer'in ciddi alkol problemi var. Özer her gece eve aşırı alkollü geliyor ve eşi onu içeriye zar zor taşıyor. Hatta komşuların, sabaha kadar mutfakta içen Memet Özer'in gürültüsünden dolayı uyuyamadığı söyleniyor. Boşanmanın gerçek nedenini ise şimdilik sadece iki taraf biliyor.
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Apartman kaynıyor!
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