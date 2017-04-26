Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Villaya baskın düzenleyen jandarma yaptığı aramada uyuşturucu düzeneği ile cam kavanozlar içinde paketlenmiş halde 840 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Villada bulunan dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan
gözaltına alındı. Ünlü oyuncu sorgulanmak üzere Marmaris Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Villayı bir süre önce kiraladığı öğrenilen Erdoğan'ın komşusu Mehmet Çalış, "Selim Erdoğan çok iyi biridir ve herkes burada sever. Üzerine bir iftira atılmıştır. Böyle bir şey olacağına kesinlikle inanmıyorum. Öyle uyuşturucu madde ekmek, ticaret yapmak gibi iddialar yalandır" dedi.