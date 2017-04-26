Seren Serengil'den şoke eden Ebru Şallı açıklaması

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kısa sürede yayılan ve Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafın yankıları günlerdir sürüyor. Şallı'nın yakın arkadaşı Seren Serengil, sunuculuk yaptığı programının bugün yayınlanan bölümünde çarpıcı bir açıklama yaptı.



"EBRU İLE ARKADAŞLIĞIM BİTER"

Serengil, "O fotoğrafın gerçek olduğu ortaya çıkarsa ne olacak?" sorusuna, "Eğer bu çıplak fotoğraf gerçek çıkarsa Ebru Şallı'yla olan arkadaşlığım biter" şeklinde oldu. Serengil'in açıklamasının ardından gözler fotoğrafın kendisine ait olmadığını söyleyen Ebru Şallı'ya çevrildi.



