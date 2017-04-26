'den şoke eden açıklaması

Giriş Tarihi: 26.4.2017 14:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 14:50
Seren Serengil'den şoke eden Ebru Şallı açıklaması

Sunucu , yakın arkadaşı 'nın olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kısa sürede yayılan ve 'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafın yankıları günlerdir sürüyor. Şallı'nın yakın arkadaşı , sunuculuk yaptığı programının bugün yayınlanan bölümünde çarpıcı bir açıklama yaptı.

"EBRU İLE ARKADAŞLIĞIM BİTER"

Serengil, "O fotoğrafın gerçek olduğu ortaya çıkarsa ne olacak?" sorusuna, "Eğer bu çıplak fotoğraf gerçek çıkarsa Ebru Şallı'yla olan arkadaşlığım biter" şeklinde oldu. Serengil'in açıklamasının ardından gözler fotoğrafın kendisine ait olmadığını söyleyen Ebru Şallı'ya çevrildi.

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Seren Serengil'den şoke eden Ebru Şallı açıklaması
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