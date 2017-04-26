Tantunili doğum günü kutlaması

Popçu Demet Akalın, yeni yaşını önceki akşam Etiler Sahne İstanbul'da kutladı. Eşi Okan Kurt'un organize ettiği partide aynı zamanda çiftin beşinci evlilik yıl dönümleri de kutladı. İkiliyi bu özel günlerinde Seda Sayan, Ziynet Sali, Berkay-Özlem Katiopoğlu, Caner Erkin-Şükran Ovalı, Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu ve Ersay Üner- Büşra Pekin de yalnız bırakmadı. Gecede Tan sahneye çıkarken, konuk olarak gelen diğer ünlü isimler de sırayla şarkılarını seslendirdi. Yemekli eğlence, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Çiftin kızları Hira sıkılmasın diye çizgi film karakteri kıyafetli iki palyaço da kutlamada hazır bulundu. Ayrıca Mersinli olan Okan Kurt, misafirlerine, Mersin'den özel getirttiği bir ustanın yaptığı tantuniyi ikram ettirdi. Doğum günü kutlamasında Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'dan boşanmasına sebep olarak gösterilen Berkay'la pişti oldu. Kutlamaya yeni evlendiği eşi Şükran Ovalı ile katılan Erkin'in, şarkıcı Berkay'ı görünce moralinin bozulduğu dikkatlerden kaçmadı.Demet Akalın-Okan Kurt çifti gecenin sonunda gazetecilerin karşısına geçti. Şarkıcı, "Gerçekten inanılmaz bir geceydi" dedi. Doğum gününde gelen hediyeler sorulan Akalın, şöyle konuştu: "Bu sene maşallah pırlantadan tut, ayakkabıdan terliğe kadar her şey vardı. Gelemeyen arkadaşlarım da oldu. Hadise çok uzaklarda, Maldivler'de. Gülşen zaten çok güzel bir sürpriz yaptı. Benim şarkılarını dinlemek istediğim Tan ve Cengiz Kurtoğlu sahnedeydi. Ağla ağla bir hal oldum. Hepinizin ayağına sağlık." Ne dilek dilediği sorulan Akalın, "Bütün bekar arkadaşlarımın evlenmesini diledim, arkadaşlarım çok mutlu olsun istiyorum. Küs olduğumu zannettiğiniz arkadaşlarım da evleniyorlar, başta Hande Yener; onun da çok mutlu olmasını istiyorum. Ne de olsa eski arkadaşım, o ne kadar özel olduğunu biliyor" dedi. "Çocuğunuz olduktan sonra çok değiştiniz" sözlerine yanıt veren popçu, "Allah inşallah Hande'ye ikiz verir" diyerek kahkaha attı. İkinci çocuk baskısı ile ilgili sorulara yanıt veren Akalın, "Ev aldık, ev borcu bitsin, söz yapacağım" dedi.