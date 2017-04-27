'dan ilan-ı aşk

Giriş Tarihi: 27.4.2017 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 14:08
Eda Erol'dan ilan-ı aşk

"Görüştüğüm biri var ama şu anda ismini söyleyemem. İlişkimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde giderse, en kısa zamanda mutluluğumu paylaşacağım" diyen sevilen şarkıcı 'ın Atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'un kız kardeşi 'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Eda Erol bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üstü kapalı şekilde aşkını ilan etti.

ile Esra Erol'un kardeşi 'un sürpriz aşkı evliliğe doğru gidiyor. Dün Alişan'ın bir kuyumcudan tektaş alırken görüntülenmesinin ardından Eda Erol'dan flaş bir hamle geldi. Eda Erol, Alişan'ın severek taktığı ve üzerinde arı deseni olan şapkasıyla fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.



Alişan da sevgilisinin bu fotoğrafının altına kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi. Erol'un kafasına taktığı bu şapka Alişan'ın en sevdiği ve başından çıkarmadığı şapkasıydı. Eda Erol'un sosyal medyadan yaptığı bu ilk aşk ilanı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Erol kısa süre sonra paylaşımını yorum yapmaya kapattı.



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Eda Erol'dan ilan-ı aşk
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