Eda Erol'dan ilan-ı aşk

Alişan ile Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un sürpriz aşkı evliliğe doğru gidiyor. Dün Alişan'ın bir kuyumcudan tektaş alırken görüntülenmesinin ardından Eda Erol'dan flaş bir hamle geldi. Eda Erol, Alişan'ın severek taktığı ve üzerinde arı deseni olan şapkasıyla fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.







Alişan da sevgilisinin bu fotoğrafının altına kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi. Erol'un kafasına taktığı bu şapka Alişan'ın en sevdiği ve başından çıkarmadığı şapkasıydı. Eda Erol'un sosyal medyadan yaptığı bu ilk aşk ilanı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Erol kısa süre sonra paylaşımını yorum yapmaya kapattı.









ALİŞAN, EDA EROL'A TEKTAŞI TAKTI

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