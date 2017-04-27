Hem kızının tedavisi, hem de doğum için ABD’ye gidiyor

Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile evlenen ve ikinci çocuğuna hamile olan oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün Zubizu'nun Four Seasons'ta gerçekleşen etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Eşi ve kızı Melisa'yla Amerika'ya yerleşme hazırlığı yapan Düvenci, bu konuyla ilgili şöyle konuştu: "Aslında Amerika'ya temelli yerleşmiyoruz. Kızım Melisa'nın özel bakımı ve doktoru orada olduğu için her sene zaten yaz aylarını Amerika'da geçiriyoruz. Uzun bir süre kalacağımız için Bülent (Şakrak) boş durmamak adına, oyalanmak için orada kendisine bir iş kurmayı planlıyor. Oradan ev almak bize daha hesaplı geldi. Doğumum da Temmuz ayına denk geldiği için, kısmetse doğumumu orada yapacağım. Biz ülkemizi seviyoruz, başka ülkeye yerleşmeyiz."