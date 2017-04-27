Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun 19 yaşındaki kızları Zehra Çilingiroğlu'nun Londra'daki okulunu bırakıp Türkiye'ye döndüğü iddia edilmesinin ardından Avşar geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunarak kızının okulu bırakmadığını belirtmişti.



"OKULA DEVAM EDECEK" DEMİŞTİ...



Kızı Zehra'nın okulu bırakıp bırakmadığı sorulan Avşar, "Zehra şu anda Paskalya tatilinde, o yüzden Türkiye'de. Okulu bırakmış değil, devam edecek.'' açıklamasında bulunmuştu. Avşar'a yeniden kızının okulu soruldu, Avşar'ın bu kez verdiği cevap akılları karıştırdı.







"OKULA DÖNÜP DÖNMEYECEĞİNE YAZIN KARAR VERECEĞİZ"



Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'daki Kıyı Balık'taydı. Avşar, kızı Zehra'nın üniversite eğitimi için gittiği Londra'ya alışamadığı ve İstanbul'a dönmek istediği haberlerine yanıt verdi. Avşar "Zehra, buradaki arkadaşlarını orada bulamadı. Londra'ya dönüp dönmeyeceğine yazın karar vereceğiz. Burada kalırsa mimarlık okuyacak. Zaten mimar olmasını çok istiyordum, bu savaşı kazanacağım." dedi.