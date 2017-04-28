Eski sevgiliden bıçak resimli tehdit

Genç şarkıcı Tuğba Yurt, üç yıl ilişki yaşayıp geçtiğimiz Ocak ayında ayrıldığı Okan Genç tarafından ölümle tehdit edildi. Yurt'un menajerliğini de yapan Genç; iddiaya göre, ayrılığı hazmedemeyip güzel şarkıcıya tehdit ve hakaret mesajları göndermeye başladı. Ünlü şarkıcının konser nedeniyle İstanbul dışında olduğunu öğrenen Genç, Yurt'un kaldığı oteli arayarak genç kadını taciz etmeye başladı. Ünlü şarkıcıya cep telefonundan bıçak resmi gönderen eski sevgili, "Kapının önünde, olmadı havaalanında, olmadı uçakta, olmadı sahnede seni geberteceğim" şeklinde ölüm tehdidinde bulundu. Yurt, bu mesajın ardından konserini 10 kişilik koruma ekibiyle tamamlamak zorunda kaldı. Aralarındaki husumet öncesinde Yurt'un beş konsere çıktığı ve o dönem menajerliğini yapan Genç'ten konser ücretini alamadığı da iddia edildi.



İKİ AY YAKLAŞAMAYACAK

Can güvenliği olmadığını belirten Yurt, eski sevgilisini savcılığa şikayet edip İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme; Genç'in, iki ay süreyle Yurt'un bulunduğu mekanlara yaklaşmamasına, altı ay süreyle de iletişim kurmamasına hükmetti. Genç, karara aykırı davranırsa üç günden 10 güne kadar hapis cezası alabilecek.