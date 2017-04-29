'ın tedavisine kamu hastanesinde devam edilecek

AA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 29.4.2017 12:48 Güncelleme Tarihi: 29.4.2017 12:51
İbrahim Erkal'ın tedavisine kamu hastanesinde devam edilecek

Evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla özel bir hastanede tedavi altına alınan 'ın naklinin, ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine alındığı bildirildi. Erkal'ın, nakil sonrası yapılan ilk değerlendirmesinde, bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla tedavi altına alınan 'ın naklinin, ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine alındığı bildirildi.

HAYATİ FONKSİYONLARI DÜZENSİZ

Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bu sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Erkal'ın, nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.

TEDAVİSİNE YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİLECEK

Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi. İbrahim Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, önce bir kamu hastanesine, ardından da bir özel hastaneye götürülmüştü. Yapılan tetkiklerinde ciddi bir beyin kanamasının olduğu tespit edilen ve bunun üzerine ameliyatta alınan Erkal'ın tedavisi, yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmişti.

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İbrahim Erkal'ın tedavisine kamu hastanesinde devam edilecek
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