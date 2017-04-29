İrem’den ‘sallama’ habere esprili cevap

Muziplikleri ve hazır cevaplığıyla tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici'den komik yorum... Derici, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Lider Şahin ile birlikte İstinyePark'a gitti. Çiftin AVM'de el ele yürürken çekilmiş bir fotoğrafı, Instagram'daki bir magazin hesabında paylaşıldı. Haberde; Derici'nin "Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte konser programımı yaptım" şeklindeki sözlerine yer verildi. Çiftin, alışveriş yaptıktan sonra Masa'da romantik bir yemek yediği de yazıldı. Bu paylaşımı gören İrem Derici, fotoğrafın altına yaptığı esprili yorumla haberin doğru olmadığını yazdı. Derici'nin, "Nasıl da sallıyorsunuz! Sinemaya gittik çıktık" şeklindeki yanıtı takipçilerini güldürdü.