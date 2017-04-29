İşte Hadise’nin deli oğlanı

Adıuzun süre Hakan Sabancı ile anılan Hadise, kalbini yeni bir aşka açtı. Ünlü popçu, aradığı aşkı Dubai'de buldu. Tatil için gittiği Dubai'de paraşüt eğitmenliği yapan Brandon isimli gençle tanışan Hadise, ondan ders alıp atlayış yaptı.İlişkilerikısa sürede aşka dönüşünce ikili, soluğu Miami'de aldı. Birlikte Yeni Dünya tatili yapan sevgililer, ardından tekrar Dubai'ye döndü. Hadise, İstanbul'daki yoğun iş trafiğine rağmen Dubai tatilini uzatıp sevgilisinin yanında kaldı.