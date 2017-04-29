İşte Hadise’nin deli oğlanı

O DA DERS ALDI
Adı
uzun süre Hakan Sabancı ile anılan Hadise, kalbini yeni bir aşka açtı. Ünlü popçu, aradığı aşkı Dubai'de buldu. Tatil için gittiği Dubai'de paraşüt eğitmenliği yapan Brandon isimli gençle tanışan Hadise, ondan ders alıp atlayış yaptı.
MIAMI TATİLİNE GİTTİ
İlişkileri
kısa sürede aşka dönüşünce ikili, soluğu Miami'de aldı. Birlikte Yeni Dünya tatili yapan sevgililer, ardından tekrar Dubai'ye döndü. Hadise, İstanbul'daki yoğun iş trafiğine rağmen Dubai tatilini uzatıp sevgilisinin yanında kaldı.