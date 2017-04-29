İşte Hadise’nin deli oğlanı

GÖKHAN GÖKDUMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 29.4.2017
İşte Hadise’nin deli oğlanı

Hadise, tıpkı şarkısındaki gibi kendisine bir Deli Oğlan buldu. Hadise’nin yeni aşkı çılgın bir paraşüt eğitmeni

O DA DERS ALDI
Adı uzun süre Hakan Sabancı ile anılan Hadise, kalbini yeni bir aşka açtı. Ünlü popçu, aradığı aşkı Dubai'de buldu. Tatil için gittiği Dubai'de paraşüt eğitmenliği yapan Brandon isimli gençle tanışan Hadise, ondan ders alıp atlayış yaptı.

MIAMI TATİLİNE GİTTİ
İlişkileri kısa sürede aşka dönüşünce ikili, soluğu Miami'de aldı. Birlikte Yeni Dünya tatili yapan sevgililer, ardından tekrar Dubai'ye döndü. Hadise, İstanbul'daki yoğun iş trafiğine rağmen Dubai tatilini uzatıp sevgilisinin yanında kaldı.
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İşte Hadise’nin deli oğlanı
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