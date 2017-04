Nesli kızın hayali gerçek oldu!

HÜZÜN DOLU HİKÂYENİN MUTLU SONUNA ESRA EROL İMZA ATTI

Hafta içi her gün saat 16.20'de atv ekranlarında yayınlanan esra erol'da dün(28 nisan cuma) duygu dolu anlar yaşandı. 29 yaşındaki down sendromlu neslihan'ın tek bir isteği vardı; her genç kız gibi bembeyaz bir gelinlik giymekti. Ve o hayalini dün esra erol'da gerçekleştirdi.







Düğününün olmasını ve gelinlik giymeyi çok arzulayan Neslihan'ın ailesi kızlarının bu isteğini kırmadı ve esra erol'un da desteğiyle canlı yayında hayalini kurduğu gelinliğini giydi.





Gelin arabasıyla stüdyoya giren nesliha'nı ailesi bir an olsun yalnız bırakmadı. Yüzlerce insanın hayallerinin gerçekleştiği ve 7'den 70'e herkesin severek takip ettiği esra erol'da programında, neslihan'ın annesi kızının bu mutlu anına tanıklık edince gözyaşlarına hakim olamadı.





Damat adaylarından Tarık ve Mustafa'da Neslihan ile dans ederek onun mutluluğuna ortak oldular. Neslihan gelin olmanın anını her dakika boyunca canlı yayında yaşadı. Elindeki gelin çiçeğini atmayı da ihmal etmeyen Neslihan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Neslihan ve loca adayları şarkılar eşliğinde dans ederken, Esra Erol "Neslihan'ın hayali gerçek oldu ve bizde bu hayalinin bir parçasıyız" diyerek Neslihan'a ve ailesine bir sürprizi daha olduğunu, onları dalyan'da bir süreliğine tatile göndereceğini açıkladı.