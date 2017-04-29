Oyunculuğu seçmeseydim tarih öğretmeni olurdum

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Yunus Emre'de rol alan oyuncu Erdinç Gülener'le oyunu ve Yunus Emre felsefesini konuştuk...'Yunus Emre' bana geldiği zaman çok heyecanlandım. Uzun bir araştırma sürecine girdim. O dönemi inceledim. Tarihsel olayları, Türk toplumunun içinde bulunduğu durumu, Yunus Emre nasıl Yunus Emre oluyor bunu araştırdım. Yaklaşık üç ay prova sürecimiz oldu.Yaşamış birini oynamak hem çok zevkli, hem de çok sorumluluk isteyen bir durum. Yunus Emre'yi oynamaktan önce onu anlamak gerektiğini düşünüyorum. Sevdiğim, aşık olduğum işi yaptığım için gözüm korkmadı. Sadece çok çalışmam gerektiğini biliyordum.Yunus Emre çok özel bir adam. Bütün tasavvufçulardan başka biri. Neden? Çünkü halkı söylüyor, halktan söylüyor. Her şiirinde aradığı tanrı aşkı, insan sevgisi var.Oyunda Yunus Emre'nin değişimini ve olgunlaşmasına dek yaklaşık 40 yıllık süreci görüyoruz. Dönem gereği Selçuklu Devleti'nin dağılma evrelerine denk geliyor. Moğol istilası bir yandan Anadolu'yu tehdit ediyor. Çok büyük kuraklık ve kıtlık var. Yunus Emre de rençber. Toprakla uğraşan bir adam. Köyün yaşlıları "Bize buğday getir" diyerek onu Hacı Bektaş-i Veli'ye gönderiyorlar. Buğday almak için çıktığı yol, bambaşka bir yolculuğa dönüşüyor.Gerçek yaşamımda başucu kitabım 'Mesnevi'dir. Mümkün olduğunca insanları kırmamaya özen gösteririm. Sevecen ve iyi niyetli yaklaşırım. Yeter ki ve sevelim ve saygı duyalım; her şey çok kolay olacak. Halkın, ezilenin yanındayımdır; bu yüzden onu anlamak kolay oldu.Dönmüyor. Çalışa çalışa, çabalayarak oluyor. Yaklaşık beş dakika sürüyor ama oyun boyunca dönebilirim.Çok yalnızlaştırıldık, ötekileştirildik, kutuplaştırıldık. İnsanlığı unuttuk. Kaybettiğimiz insanlığımızı, birlik beraberliği, aşkı sevgiyi yeniden bulmak için bu oyunu izlemeliler.Tarihi çok seviyorum. Oyuncu olmasaydım tarih öğretmeni olmayı isterdim.Başarılıyım diyemem, takdirseyircinin. Ukalalık yapmış olurum.Ben kendimi yolun başında görüyorum.Hâlâ bir şeyler öğreniyorum. O yüzdenoldum diyemem. Ama oyun sonundaselama çıktığımda yaşadığım hazzı hiçbirşeye değişmem. O takdiri alabilmek içinsahneye çıkıyoruz zaten.Evet. Dizi ve sinemada yapıyorumama tiyatronun yeri ayrı.Tiyatroyu hiçbir şeyedeğişmem.