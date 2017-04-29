'ya 'nın ailesinden veto

Giriş Tarihi: 29.4.2017 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.4.2017 10:55
Uğurcan Kaya'ya Çiğdem Kayalı'nın ailesinden veto

’nın 1 buçuk aydır aşk yaşadığı ile önceki gün evlenmesi şaşırttı. Şebnem ile gibi aile üyeleri nikaha gitmeyerek genç damadı veto etti.

Sosyete bunu konuşuyor... Cemiyet dünyasının gözde isimlerinden , önceki gün yaklaşık 1 buçuk aydır aşk yaşadığı DJ ile apar topar evlendi. 57 yaşındaki sosyetik güzel ile kendisinden 25 yaş küçük Kaya'nın nikahı, Kağıthane'deki Sadabad Kültür ve Nikah Sarayı'nda yapıldı.

ABLASI VE YEĞENİ NİKAHA KATILMADI

Nikaha sade beyaz bir kıyafetle katılan Çiğdem Kayalı'nın yanında ise aile fertlerinin olmaması akılları karıştırdı... Sosyetik güzelle yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ablası ile yeğeni Ceylan nikahta yer almadı... Anne ile kızın, Çiğdem Kayalı'nın nikah töreni ve sonrasında farklı yerlerde olması ise "Genç damada Çapa Ailesi'nden veto" yorumları yaptırdı...



Oğlu Sinan'ın babası Ercan Akın'dan 1989'da boşanan Kayalı, 14 yıl aşk yaşadığı Mustafa Denizli'den bir kız çocuk sahibi oldu. 57 yaşındaki sosyetik güzel, 2. evliliğini de önceki gün Uğurcan Kaya ile yaptı. ÇİĞDEM KAYALI KENDİSİNDEN 25 YAŞ KÜÇÜK AŞKIYLA EVLENDİ ÇİĞDEM KAYALI'NIN KARELERİ
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Uğurcan Kaya'ya Çiğdem Kayalı'nın ailesinden veto
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