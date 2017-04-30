Ayşe Hatun Önal'la bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Cem Belevi, önceki gece oyuncu Zehra Yılmaz ile görüntülendi. Baş başa romantik bir yemek yiyen ikili, flaşların patlaması ile panik yaşadı. Mekandan çıkıp taksiye binen Yılmaz'ın, aceleyle menajerini arayıp ona "Beni Cem'le çektiler, ne yapayım?" dediği öğrenildi. Belevi ise çıkışta "Zehra benim çok eski arkadaşım, düşündüğünüz gibi bir durum yok. Hasret giderdik" dedi. Ünlü şarkıcı, Ayşe Hatun Önal ile ilgili gelen sorulara ise "Ben o konulara hiç girmiyorum" yanıtını verdi.