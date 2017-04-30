Oyuncu Ergün Işıldar hayatını kaybetti

İBB şehir tiyatroları sayfasında Işıldar'ın ölümüyle ilgili şu duyuru yapıldı: Değerli sanatçılarımızdan Ergün Işıldar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz.

Cenaze 2 Mayıs 2017 Salı günü saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecektir.

ERGÜN IŞILDAR KİMDİR?

Ergün Işıldar İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.