Aşka tövbe etti

Giriş Tarihi: 1.5.2017 14:20 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 14:37
Aşka tövbe etti

Popçu Emre Altuğ'la 7 yıllık evliliğini 2015'te bitiren Çağla Şıkel, kalbini aşka kapattı.

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Aşka tövbe etti
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