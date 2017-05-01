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Aşka tövbe etti
Aşka tövbe etti
Giriş Tarihi: 1.5.2017
14:20
Güncelleme Tarihi: 1.5.2017
14:37
Popçu Emre Altuğ'la 7 yıllık evliliğini 2015'te bitiren Çağla Şıkel, kalbini aşka kapattı.
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