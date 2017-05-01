Bardağı taşıran son damla

Giriş Tarihi: 1.5.2017 13:57 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 15:26
Bardağı taşıran son damla

, geride bıraktığımız ağustos ayında birlikte görüntülendiği ve şimdiye kadar birlikteliğini sürdürdüğü söylenen 'ı takipten çıkardı aralarında bir aşk olduğu iddiaları dillendirilmişti.

ve ilk olarak geride bıraktığımız yaz birlikte görüntülenmiş ve çeşme ve Bodrum sonrası ilişkilerini İstanbul'a taşıyan ve bir şekilde devam ettirmeyi başaran ikiliden Ebru Şallı görünen o ki Cem Yılmaz'ın adının sürekli olarak farklı kadınlarla anılmasından rahatsız oldu.

Sıklıkla oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu'yla görüşen Cem Yılmaz'ın adı kısa aralıklarla Aslin Andonyan ve Özge Sabuncu isimleriyle anıldı.

HERHANGİ BİR TEPKİ GÖSTERMEDİ

Bu ilişki haberlerinin çıktığı sırada herhangi bir tepki göstermeyen Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ın adı bir dizide birlikte rol aldığı Merve Çağıran'la anılınca Şallı tepkisini Cem Yılmaz'ı takip etmeyi bırakarak gösterdi.

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Bardağı taşıran son damla
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